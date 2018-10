Chi lo ha detto che gli italiani sono ultimi? Lo si sente dire spesso in tv, ultimamente. Ultimi come livello culturale, libertà d'informazione, primi nel...debito pubblico (e quindi ultimi). "Ma io non sono tanto d'accordo con questa concezione dell'italiano. Noi italiani siamo primi. D'altronde abbiamo inventato tutto. Anche la finanza. Il sistema finanziario? E' stato inventato a Firenze. Abbiamo costruito le prime strade del mondo, gli acquedotti, per non parlare dell'arte..." spiega Francesco Vidotto. Lui è uno scrittore italiano. Originario di Treviso, vive tre le Dolomiti del Cadore dove scrive libri e romanzi di montagna tra cui "Siro", "Zoe" e "Oceano". Godiamocelo in questo video in cui esalta il "genio italico" nei secoli.