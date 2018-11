Monica Marangoni, con Stefano Palatresi al piano, apre la puntata di "L'Italia con Voi" (RAI ITALIA) di oggi 27 novembre parlando della complessità del Web con la professoressa Stefania Stefanelli, esperta di problemi relativi alla Rete. Con il giornalista e critico teatrale Giulio Baffi si ricorda, a tre anni esatti dalla sua morte, Luca De Filippo, attore di teatro, cinema e televisione, figlio del grande Eduardo e nipote dell’altrettanto grande Peppino. Appuntamento per le ore 19 (orario del Sud America).

Con il professore Enrico Genovesi, ex docente di Architettura, oggi consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, si parla del successo di quest’arte tradizionale napoletana. A seguire, raccontiamo la storia e il territorio dove nasce il Salame Felino Igp, con Umberto Boschi, vicepresidente del consorzio omonimo. È poi il momento del grande musicista Mario Biondi, ospite di Maria Cristina Zoppa, per la rubrica “Era Ora. Il lato C della musica”.

Segue Domenico Porpiglia, fondatore e direttore de “La Gente d’Italia. Cronache degli italiani nel mondo”, che dal 2000 è diffuso tra gli italiani in Nord e Sud America. Chiude la rubrica “I had a dream” di Donatella Scipioni con la storia di Brunello Cucinelli: visionario, filosofo, filantropo. In questa puntata si va all’MIT di Boston, dove si è svolto un evento particolare, dedicato a un tema delicato: “il fallimento”. Succede anche alle persone di successo. Ma sbagliando si impara.

