Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "si sta dimostrando il garante ideale per la nostra interlocuzione con l'Europa e vogliamo ringraziarlo perché porta avanti con grande determinazione lo spirito del Contratto di Governo". Lo hanno affermato ieri, in una nota congiunta, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "E' cruciale in un momento così importante per il nostro Paese - hanno aggiunto i due vicepremier - sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che, nell'interlocuzione con il presidente della Commissione europea Juncker e il Commissario Moscovici, sta spiegando in maniera encomiabile la dirompente portata delle scelte per il cambiamento. Conte è la voce ideale dell'Italia in Europa rispetto ai contenuti di quel patto sociale con i cittadini a cui lavoriamo costantemente, superando le diverse sensibilità in nome dell'interesse degli italiani. Con il premier Conte - hanno proseguito - "il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione. E' successo in questi giorni al G20 di Buenos Aires, dove Conte ha sostenuto in maniera impeccabile le linee guida della nostra azione di Governo: l'impegno sull'ambiente che va protetto e tutelato, il tema della sostenibilità, la lotta senza quartiere alle diseguaglianze sociali tramite misure di equità e il progetto per il rilancio di una nuova stagione di crescita. Sono i temi che ci stanno a cuore e rispetto ai quali il presidente Conte ci rappresenta nel migliore dei modi ai massimi livelli, di fronte ai leader di tutto il mondo", hanno infine sottolineato.