Avanti Novara, Sassuolo e Cagliari nelle sfide del quarto turno di Coppa Italia. I piemontesi eliminano il Pisa e si regalano una sfida di grande fascino contro la Lazio, per i neroverdi c'è ora il Napoli, mentre per il Cagliari il confronto con l'Atalanta.

Vittoria in trasferta per i sardi, che passano 2-1 al Bentegodi contro il Chievo nell'unico scontro diretto di giornata tra formazioni di massima serie. Cagliari a segno all'8' con Cerri, al 18' Leris firma il pari per la squadra di Di Carlo e nella ripresa, al 23', Pisacane trova il gol della vittoria e della qualificazione per l'undici di Maran, un ex.

Nella sfida tra formazioni di serie C il Novara piega a fatica il Pisa col risultato di 3-2. Toscani in vantaggio al 16' con Marconi, ma al 22' arriva il pari dell'ex Peralta. In avvio di ripresa i padroni di casa passano con Bove, prima di subire al 27' la rete del pareggio a opera di Lisi. Manconi, allo scadere, regala al Novara il 3-2 e un viaggio all'Olimpico per affrontare la Lazio negli ottavi.

Ci vorrà il sorteggio, invece, per stabilire la sede del confronto tra Napoli e Sassuolo. Emiliani avanti a fatica grazie al 2-1 su un ottimo Catania. Di Matri la rete che sblocca il risultato al 14', ma Brodic al 41' pareggia per gli etnei che poi sfiorano più volte il vantaggio nella ripresa. Al 35', invece, arriva il gol di Locatelli che fa sorridere De Zerbi.