La Fiorentina rompe il digiuno e torna a vincere in campionato, dopo quasi due mesi e mezzo (l'ultimo successo, contro l'Atalanta, risale al 30 settembre), aggiudicandosi il derby toscano con l'Empoli in rimonta per 3-1. Si ferma invece la striscia positiva dell'Empoli che veniva da 4 risultati utili (tre vittorie e un pari), sotto la gestione Iachini. La formazione viola aggancia il Torino all'ottavo posto con 22 punti, mentre l'Empoli resta fermo a quota 16 in 14esima piazza insieme a Genoa e Spal.

VINCONO ANCHE SASSUOLO E SAMPDORIA

Successi importanti in ottica europea anche per Sassuolo e Sampdoria mentre nell'anticipo dell'ora di pranzo, Spal e Chievo non si fanno male (0-0). I neroverdi di mister De Zerbi sbancano Frosinone (0-2), mentre i liguri superano il Parma (2-0). In attesa della Roma (stasera in casa contro il Genoa), il Sassuolo si arrampica al sesto posto vincendo d'autorità allo "Stirpe". Protagonista della vittoria Duncan che prima propizia l'autogol di Ariaudo nel finale del primo tempo, poi serve a Berardi l'assist per il raddoppio. Dopo il pareggio contro la Lazio, la Samp ritrova i tre punti superando il Parma al Marassi. Decidono Caprari e Quagliarella.

NAPOLI, VITTORIA AL FOTOFINISH

Nel posticipo delle 18, il Napoli espugna la Sardegna Arena al fotofinish dopo 90 minuti di sofferenza, e supera un Cagliari arcigno per 1-0, grazie ad una prodezza su punizione di Milik, al 91'. Un risultato che permette agli azzurri di volare a quota 38 punti e riportarsi così a -8 dalla Juventus capolista.

I risultati della sedicesima giornata di Serie A:

Fiorentina-Empoli 3-1

Frosinone-Sassuolo 0-2

Sampdoria-Parma 2-0

Inter-Udinese 1-0 (giocata ieri)

Torino-Juventus 0-1 (giocata ieri)

Spal-Chievo 0-0 (giocata alle 12.30)

Cagliari-Napoli 0-1

Roma-Genoa (ore 20.30)

Atalanta-Lazio (domani, ore 20.30)

Bologna-Milan (martedì 18, ore 20.30).