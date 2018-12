"Prendiamo i fondi Ue non usati dalle Regioni del Sud e creiamo un fondo da 20 miliardi gestito in maniera centralizzata per creare grandi infrastrutture al Mezzogiorno". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a margine di un'iniziativa di Forza Italia a Napoli. "Bisogna usare - ha detto - meglio i fondi europei che nel sud ancora non si spendono. Prendiamo i fondi non usati, parliamo di 12 miliardi di euro, e arricchiamolo con 8 miliardi coinvolgendo Cassa Depositi e Prestiti, la Banca Europea degli Investimenti, le banche private, i fondi pensione e lanciamo una nuova stagione di infrastrutture che crei anche occupazione in prospettiva. Perche' la tav non deve arrivare in Calabria, Basilicata e Sicilia? Tajani ha sottolineato che bisogna lavorare anche "sui porti del Mezzogiorno - ha detto - perche' cosi' lo snodo del Mediterraneo, quando arriveranno i container della via della seta, deve essere il Pireo che e' stato comprato dai cinesi? Cosa hanno i porti di Napoli e Salerno o i porti della Puglia meno dei porti greci?"