Prima un accenno in un Tweet: “Io e miei amici siamo stati vittime di discriminazione razziale. Succede anche in Europa”. Poi una descrizione particolareggiata dell'accaduto: "La polizia ha fermato me e due miei amici, scendendo dall’auto pistole alla mano e dicendo di mostrargli i documenti. Gli ho detto che non gli mostravo niente fino a quando non mettevano via le pistole”.

Autore dei messaggi Mike James, il playmaker dell'Olimpia Milano, sponsorizzata AX, formazione di basket del campionato italiano - le leggendarie 'Scarpette Rosse' - che disputa l'Eurolega, la più importante competizione europea per club. “Mi hanno detto di star calmo, che era una cosa normale", incalza James. "Non trovo niente di normale nello scendere dell’auto e puntare delle armi alla gente”.

Mike James, statunitense di Portland, non ha dubbi sul perché i poliziotti siano stati così sospettosi nei suoi confronti. E quando un amico su Twitter sostiene che quanto è accaduto è dovuto al fatto che sia di pelle nera risponde convinto: "Sì, lo so". Bocche cucite, per il momento, dalla società di cui è proprietario lo stilista Giorgio Armani. E nessun commento sui social dal ministro dell'interno Matteo Salvini, di solito molto solerte nel dire la sua su certi fatti di cronaca.