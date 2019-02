Vittoria importantissima in chiave Champions League per il Milan, che supera l’Atalanta (1-3) allo stadio Atleti Azzurri d’Italia nell’anticipo serale della 24a giornata e consolida il quarto posto. Gattuso si gode il nuovo acquisto Piatek, autore di una doppietta e a bersaglio già sei volte in cinque presenze con la maglia rossonera (24 gol in 26 partite stagionali).

La partita sembrava essersi messa bene per la squadra di Gasperini, in vantaggio al 33’ con Freuler. Al 46’ del primo tempo, però, il bomber polacco del Milan s’inventa un gran gol che vale l’1-1. Nella ripresa Calhanoglu firma il sorpasso, prima del tris griffato ancora Piatek.

IL TABELLINO DI ATALANTA-MILAN 1-3:

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer (25' st Gosens), De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez (14' st Kulusevski); Zapata. A disp.: Rossi, Gollini, Mancini, Ibanez, Masiello, Reca, Pasalic, Pessina, Barrow. All.: Gasperini

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (42' st Laxalt); Suso (32' st Castillejo), Piatek (23' st Cutrone), Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Bertolacci, Biglia, Mauri, Montolivo, Borini. All.: Gattuso

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 33' Freuler (A), 46' pt e 16' st Piatek (M), 11' st Calhanoglu (M)

Ammoniti: De Roon (A), Suso (M), Rodriguez (M)