“Le finali Atp di tennis sono una grande opportunità non solo per Torino, ma per tutto il Paese. Leggo che manca una fidejussione di 62 milioni e che, giustamente, il sottosegretario con delega allo Sport Alberto Giorgetti ha confermato la volontà del Governo di dare una mano. Si potrebbe definire un unico pacchetto basato su due eventi planetari come l'Atp e le Olimpiadi invernali”.

La proposta arriva dal governatore del Veneto Luca Zaia: “Mettendo in campo un pacchetto di così alto prestigio manderemo allo sport mondiale un messaggio unico e forte di compattezza e determinazione. Su questa partita il sottosegretario Giorgetti ha tutto il mio sostegno”.