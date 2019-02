Buone notizie per il bambino di 8 anni residente nel Comune di Dicomano a cui ieri mattina era stata riscontrata un'infezione da meningococco di tipo B. Stamani l'Azienda ospedaliera universitaria Meyer, in cui il piccolo è stato ricoverato ieri pomeriggio in prognosi riservata, riferisce che è fuori pericolo e che è stato trasferito nel reparto di pediatria. Lo riferisce l'ufficio stampa dell'Usl Centro Toscana, sottolineando che la buona notizia che "conferma l'importanza della vaccinazione preventiva". Il bambino infatti era stato vaccinato sia per il meningococco di tipo B che C e "questo ha limitato la gravità del quadro clinico riportandolo alla normalità".