di MARGARETH PORPIGLIA

Come emigrano gli italiani in Europa? E soprattutto quali paesi scelgono? E’ interessante scoprirlo ed analizzare le preferenze e modalita’ dei nostri connazionali nel fissare la loro seconda residenza. Conosciamo l’entita’ e la mole dell’“Altra Italia” nelle Americhe. Una presenza massiccia ed importante con radici ben piantate. Il nostro giornale racconta da anni storie legate agli italiani che hanno fatto di quelle terre la loro casa. Ma in Europa? Cosa succede nel vecchio continente? Abbiamo voluto raccontare anche le storie di chi vive piu vicino geograficamente all’Italia ma sempre lontano. Innanzitutto una premessa legata all’attitudine: gli italiani che vivono in Europa sono molto critici verso la madre patria. La ragione forse e’ legata alla frustrazione di essere cosi vicini geograficamente ma abbastanza lontani da non essere li nella citta d’origine o nel paesello natale...

La rabbia viene da li...costretti ed emigrare per lavoro ma non lontano, lontano come chi parte per le Americhe... Dunque il profilo dell’italiano che sceglie l’Europa e molto diverso da quello che emigra in altre parti del mondo. Perche’, diciamocelo chiaramente chi sceglie le Americhe ha il dolore della mancanza dentro... e quel dolore forse, gli fa superare le critiche e le osservazioni sui disservizi.. Quella “malincunia” cantata nelle celebrate musiche di fine secolo. Una nostalgia talmente forte che sembra quasi che agli italiani che partono per destinazione lontane manchi il disordine, la malasanita, e persino l’italica monnezza abbandonata per la strada e mai raccolta... Dunque, piu si e’ lontani e piu si perdona o si dimentica l’Italia dei “postriboli” e delle incongruenze, delle manifestazioni e degli scioperi... La vicinanza invece fa aumentare la frustrazione e quindi giu’ critiche tran- chant e male parole...

Ma veniamo a noi e ai connazionali che emigrano in Europa. Ne abbiamo gia individuato le caratteristiche, vediamo ora che paesi scelgono dell’Europa e come si distribuiscono.

Nel Vecchio Continente il flusso migratorio italiano, in atto negli ultimi anno e’enorme. Di dimensioni paragonabili a quello successivo alla Seconda Guerra Mondiale. A confermarlo sono i registri dei connazionali residenti all’estero, a cui vanno sommati i dati incrociati da fonti esterne, come ad esempio le statistiche anagrafiche dei maggiori Paesi europei. Il fenomeno dunque misura almeno il doppio rispetto ai numeri effettivamente censiti, che si riferiscono a cittadini italiani residenti all’estero per più di 12 mesi e che adempiono agli obblighi di legge iscrivendosi all’Aire (non tutti lo fanno, soprattutto fra i più giovani).