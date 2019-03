"Debito a nuovi massimi ed ennesima fuga di capitali dall'estero. Avanti di questo passo e la possibilità di avere un rating di livello 'spazzatura' si fa sempre più concreta". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia dopo i dati sul debito record comunicati dalla Banca d'Italia "Via Nazionale ha fatto anche sapere che nel mese di dicembre, gli investitori stranieri hanno tagliato l'esposizione verso i titoli di Stato italiani, per effetto delle tensioni sulla manovra economica esplose nel corso delle trattative tra Bruxelles e il Governo. "Più esattamente, le partecipazioni detenute dagli investitori stranieri nel debito pubblico italiano si sono attestate a dicembre a 634,39 miliardi, in calo rispetto ai 647,16 di novembre" sottolinea Brunetta che evidenzia i calcoli effettuati dall'agenzia Reuters secondo i quali "gli stranieri, a dicembre, hanno detenuto una quota di titoli sovrani italiani pari al 32,3%, inclusi sia gli acquisti effettuati dalla Banca Centrale Europea nell'ambito del suo programma di Quantitative easing, sia le partecipazioni straniere detenute dai residenti italiani".