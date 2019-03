MONTEVIDEO (Uypress) - Este martes, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, La Alternativa, coalición de izquierda democrática fundada el 28 de noviembre del año pasado, lanzó su fórmula presidencial, la primera fórmula paritaria, integrada por Pablo Mieres y Selva Andreoli. "Es el fin del bipartidismo y de la lógica maniquea y bipolar" expresó el diputado Fernando Amado, líder de UNIR, Unión de Izquierda Republicana. Es "flor de fórmula presidencial, y elegida por consenso", destacó José Franzini Batlle, líder de Avanza País. En tanto Pablo Mieres, que encabezará la fórmula de La Alternativa, resaltó la figura de Selva Andreoli, "maestra que trabajó años en escuelas de contexto crítico y en el Cerro, el barrio donde nació, Licenciada en Biología, publicista y empresaria de la comunicación" y de la que dijo "persona, trabajadora, de vasta militancia política y de una destacada inteligencia". No faltaron la críticas al Gobierno del Frente Amplio. Franzini Batlle, remarcó lo casos de gastos de dinero público por medio de una mala administración y a su vez por la negativa a que se pudiera investigar negocios que "terminaron muy mal para el país". Desestimó el reciente planteo del MPP "¿y ahora quieren hablar de transparencia?" Señaló "Por algo el General Seregni siempre se opuso a la entrada del MLN al Frente Amplio". Por su parte, Fernando Amado, expresó que está en contra de la "naturalización de la corrupción, el clientelismo y el despilfarro". Reconoció que La Alternativa se lanza a la contienda electoral pero "desde el llano" y "no embuchado en dólares vinculados al manejo del Estado y al poder", o como el Partido Nacional que gastará "lo que tiene y lo que no". También señaló a los candidatos que se lanzaron a la política en base a "que se mueven en base a billetera". Amado reclamó la intervención de la Corte Electoral para que frene los "excesos e ilegalidades" de estas campañas y anunció que si la Corte no puede se recurrirá a la Justicia. Amado fue tajante ante un pregunta que, reconoció, siempre se le hace a La Alternativa "Esta fórmula no es para acordar, es para ganar" y resaltó "No nacimos para secundar a nadie". Por su parte el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se refirió al que consideró "fracaso del actual gobierno" que "hizo la plancha durante cinco años" y que estuvo caracterizado por el manejo de los dineros públicos, que Mieres consideró "verdaderos despilfarros". Para Mieres "El país necesita un cambio" y ese cambio, dijo, debe buscar que "el Frente Amplio no gobierne más" y a su vez, expresó alzando la voz, "pero también hay evitar que el cambio sea una vuelta hacia atrás, porque no queremos la restauración de los partidos tradicionales" a los que llamó escuela de "acomodos y clientelismo" tanto cuando estuvieron en el gobierno nacional o como lo hacen hoy en varios gobiernos departamentales". La proclamada vicepresidenta, Selva Andreoli, cuestionó "a quienes depreciaron la política con su falta de ética y a quienes usaron la política como una agencia de colocaciones y enriquecimiento". También cuestionó a José Mujica y al MPP por las recientes propuestas "en defensa a la política" a las que consideró "burla a la inteligencia. Andreoli dijo que si "en este encuentro de hoy, si tuviera que elegir cuatro temas que a mi me preocupan, jerarquizaría la niñez, el trabajo, la educación y la reforma del Estado". "Si Uruguay no tuviese pobreza entre los niños, la pobreza no alcanzaría el 1%" dijo Andreoli citando al sociólogo Gustavo De Armas, en un estudio publicado por UNICEF. Recordó que "de los 330 mil uruguayos que viven en situación de pobreza, casi la mitad, son menores de 18 años". "El INE dice que 3 de cada 10 niños (32.5%) que viven en contexto crítico corren riesgo de no poder expresarse de forma oral y escrita y un 13% de esa poblacion tiene posibilidades de presentar retraso" repasó. Luego se preguntó "¿Cómo vamos a construir el Uruguay del futuro, con estos rezagos en la niñez, en los uruguayos que formarán una gran parte de la sociedad en el 2030?. Cómo hablarán esos futuros ciudadanos, como harán la comprensión lectora, como calcularán, cómo manejarán las máquinas?" y agregó que "según el Reporte Uruguay 2015, el 61% de los niños entre 0 y 3 años nacen en hogares pobres". Respecto al empleo y el trabajo dijo "tenemos que apostar a reconvertir la fuerza laboral y pensar en la economía del conocimiento, en generar riqueza y crear valor añadido en productos y servicios, estructurar un nuevo patrón industrial con la aplicación productiva de las nuevas tecnologías. Invertir en investigación y en sistemas nacionales de innovación. Pero lo que no escapa a la realidad, son las empresas que cierran, las fuentes de trabajo que desaparecen, y en algunos casos el desempleo encubierto, el changador, el trabajador informal, el que está en seguro de paro y no sabe si vuelve". Recordó también que "60 mil puestos de trabajo se perdieron en los últimos 4 años, a razón de 41 puestos de trabajo por día". Sobre la educación, expresó en un pasaje, "quiero sólo mencionar como grave la deserción de jóvenes de secundaria, expulsados a la calle, por cierto que no al trabajo; las faltas de profesores en los liceos, los programas obsoletos, algunos paros absurdos, todo junto no hace más que reflejar un único problema: qué poco importan los jóvenes para algunos" Luego de reclamar por la Reforma del Estado, "la madre de todas las reformas que nunca se hizo" dijo "los convoco a votar, a un voto útil. Para que desde el gobierno, o desde el Parlamento, donde nos toque estar, tengamos una sola prioridad: la gente, la gente toda, y sobre todo los más débiles. Es un voto para los que tengan más y mejores ideas, que defiendan la moral y la decencia, con principios progresistas, pero sobre todo con justicia social. A eso los convocamos. A trabajar por un programa ambicioso y audaz de realizaciones. Sólo con Ustedes podemos lograrlo".