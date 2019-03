Venti esemplari numerati, si tratta di una edizione limitata della 500 Sport 2019. Sono arrivati in Ecuador, a Quito. La piccola della Fiat, famosa in tutto il mondo, è stata importata con l'appoggio di Corporacion Maresa.

È una collezione esclusiva che sarà venduta nelle diverse concessionarie del Paese sudamericano. Secondo quanto rivelato dalla FCA (Fiat Chrysler Automobiles), la firma dell'accordo commerciale tra la Unione Europea e l'Ecuador ha incrementato l'importazione di veicoli grazie a una riduzione delle tariffe. Infatti secondo quanto stabilito dal trattato, dalla sua entrata in vigore, le tariffe verranno abbassate del 5% ogni ogni anno fino al raggiungimento del -35% al settimo anno.

"Con questa collezione, e in seguito all'accordo firmato con l'Ecuador - il comunicato ufficiale della FCA - Fiat continuerà con Corporacion Maresa, premiando in questo modo la fedeltà dei propri clienti con un portafoglio di veicoli sempre più ampio, che si adattano ai diversi stili di vita e a prezzi estremamente competivi".

Secondo i dati forniti dagli importatori di veicoli stranieri, in Ecuador dal 2008 al 2018 i mezzi europei sono cresciuti dall'1% al 6% sul mercato nazionale. Un incremento che ha avuto una ulteriore accelerazione dall'entrata in vigore dell'intesa con la Unione Europea. Corporacion Maresa che logisticamente appoggia la FCA nella importazione dei veicoli, è una holding specializzata nel settore automobilistico con oltre 40 anni di esperienza nel settore. nel proprio portafoglio ha ovviamente tutti i marchi della FCA, ma importa anche altri brand da Ford a Mazda.

Opera in Ecuador, ma anche in Colombia e in Perù e, nei tre Paesi, ha una flotta di oltre 6.000 veicoli. È stata fondata il 18 agosto 1976, acronimo di Manifacturas, Armadurias y Repuestos Ecuatorianos S.A.. E oggi con la nuova apertura nei confronti del mercato europeo, e tutte le agevolazioni che ha comportato, non c'è dubbio che la Fiat 500 possa rappresentare il modello di punta, sia per le qualità e la storia del veicolo, che per il prezzo dei vari modelli che sono presenti.