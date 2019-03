Il senatore dello stato di New York, Joseph P. Addabbo, è stato nominato, dai colleghi del Senato e dell'Assemblea, quale presidente della New York Conference of Italian-American State Legislators.

La Conference è una organizzazione bipartisan, che unisce Senato e Assemblea dello stato, i cui membri sono attivamente coinvolti nella promozione e celebrazione della comunità italo-americana dello stato. La missione della Conference è quella di mettere in evidenza i contributi offerti dagli italo-americani allo stato di New York in aree che includono letteratura, architettura e altre arti, poi la politica, ma tra gli obiettivi c'è anche quello di combattere gli eventuali stereotipi negativi che a volte vengono collegati alla comunità italo-americana.

"Sono onorato - ha dichiarato il sen. Addabbo - di essere stato scelto dai colleghi di Senato e Assemblea come presidente della Conference di New York dei legislatori americani. New York è un enorme insieme di persone provenienti da tutto il mondo, quindi essere in grado di promuovere gli italo-americani, fornire loro risorse preziose e offrire borse di studio universitarie, rende questa opportunità ancora più gratificante".

Addabbo è di discendenza italiana, sia da parte di padre che da quella madre, le origini dei genitori infatti portano rispettivamente alla Sicilia e alla Puglia, per la precisione Bari. La Conference di New York dal giorno della sua creazione, si è affermata come un punto nevralgico per il mondo italo-americano dello stato. Infatti, oltre a diverse attività portate avanti, offre annualmente borse di studio destinate a quegli italo-americani che hanno maggiori necessità economiche, un aiuto importante per ridurre l'onere finanziario e dare la possibilità a un numero sempre maggiore di giovani, non importa le capacità finanziarie delle famiglie, di potere frequentare il college per poter raggiungere un titolo di studio. Anche quest'anno, come tradizione, la Conference offrirà borse di studio per i giovani italo-americani, saranno complessivamente quattro per un valore di 10.000 dollari.