Studiare in Friuli: bando per borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020. Il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” in collaborazione con l’Ente Friuli nel Mondo, bandisce un concorso per 22 borse di studio riservato a discendenti di corregionali all’estero del Friuli Venezia Giulia.

Il concorso viene bandito grazie alla Convenzione tra il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” e l’Ente Friuli nel Mondo, e con il contributo di diversi Enti pubblici e privati (tra cui: Fondazione Friuli, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale del Friuli, CiviBank), attraverso una collaborazione tendente a permettere a figli e discendenti di corregionali all’estero di poter frequentare un anno scolastico presso Istituzioni Scolastiche in Italia.

In tal modo essi potranno perfezionare il proprio percorso formativo mediante la frequenza di regolari corsi scolastici nella terra d’origine dei loro parenti, arricchendo in particolare il proprio bagaglio culturale con il perfezionamento delle lingue e delle culture italiana, friulana e delle altre lingue e culture autoctone presenti in Regione.

L’iniziativa si inserisce all’interno dei numerosi progetti Internazionali che il “Paolo Diacono” ha intrapreso negli ultimi anni al fine di fornire agli studenti una formazione sempre più improntata all’internazionalità, all’interculturalità e alla conoscenza delle lingue locali e comunitarie.

I candidati, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni (gli studenti devono almeno compiere il quindicesimo anno di età entro agosto 2019 e non devono compiere il diciottesimo anno di età entro giugno 2020) devono possedere una sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi fondamentali della lingua italiana. Gli studenti possono scegliere fra i seguenti indirizzi scolastici :indirizzo umanistico e scientifico (liceo classico, liceo delle scienze umane , liceo linguistico, liceo scientifico); indirizzo tecnico (tecnico agrario,tecnico commerciale, tecnico industriale); indirizzo professionale (meccanico, elettrico, elettronico). Domande entro il prossimo 24 aprile. (Bando e modulistica sul sito cnpd.it).