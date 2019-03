In tutti gli Stati Uniti si sono succedute e continuano ad alternarsi, mostre, esibizioni dedicate a Leonardo Da Vinci. Una delle più ammirate 'The World's Original Touring Leonardo Da Vinci Exhibition'. Si tratta di una esibizione che vuole riflettere e rafforzare la connessione fondamentale tra creatività, pensiero critico e tutto ciò che può esserne collegato.

Si tratta di una mostra dedicata alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica che diventa vitale per gli studenti di oggi e di domani. Una esibizione itinerante che ha raggiunto le maggiori città degli Stati Uniti. Le più conosciute, ma non solo, perché l'ingegno di Leonardo rappresenta un patrimonio culturale che deve essere aperto a tutti.

Così, in ordine alfabetico, la mostra ha attraversato gli States da Albuquerque, nel New Mexico, poi ancora De Moins, Iowa, Louisville, Kentucky, quindi successivamente Oklahoma City, nello stato omonimo, Phoenix in Arizona e Portland nell'Oregon, Utah con Salt Lake City e California con San Francisco e San Jose, quindi Florida, St. Petersburg e Tampa, infine, ma solo per l'ordine alfabetico, Washington D.C.

Ma la grande rassegna dedicata all'immenso genio italiano, ha superato ogni confine, spostandosi in Sudamerica, come in diversi stati dell'Europa e dell'Asia. Cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci che sono, e stanno continuando ad essere ricordati in ogni parte del mondo.