Si infiamma la corsa Champions. Inter e Atalanta (0-0) si annullano a vicenda nel match di San Siro confezionando un pari che diventa un risultato positivo per la concomitante frenata della Lazio che rischia addirittura di perdere, in casa, con il Sassuolo, ma nel recupero acciuffa il pari (1-1). L'Inter si arrampica così a +5 sul quarto posto occupato da Milan e Atalanta, a +6 sulla Roma e a +8 sull'accoppiata Torino-Lazio, con i biancocelesti però che hanno ancora una gara da recuperare. Se il terzo posto appare praticamente blindato, il quarto diventa a dir poco appetibile con ben cinque squadre raccolte in soli tre punti. La giornata di serie A regala anche risultati importanti in chiave salvezza: il Frosinone passa in casa di una Fiorentina in crisi nera e torna a sperare nel miracolo. Ma il risultato più importante lo coglie l'Udinese, che si porta fuori dalla mischia, superando l'Empoli con i toscani che si inguaiano, specie se il Bologna nel posticipo di domani dovesse battere il Chievo scavalcandoli. Resta in "zona pericolo" la Spal che si fa battere dal Cagliari. In serata, nel posticipo, il Napoli, già con la testa alla sfida di Europa League con l'Arsenal, si fa inchiodare, in casa, sul pari (1-1) da un grintoso Genoa costretto a giocare in dieci per lunga parte del match. La festa (in caso di sconfitta dei partenopei, la matematica avrebbe già premiato la squadra di Allegri) per l'ottavo scudetto consecutivo della Juve è solo rimandata.

Serie A, i risultati delle partire della 31a giornata:

Parma - Torino 0-0

Juventus - Milan 2-1 (giocata ieri)

Sampdoria - Roma 0-1 (giocata ieri)

Fiorentina - Frosinone 0-1

Cagliari - Spal 2-1

Udinese - Empoli 3-2

Inter - Atalanta 0-0

Lazio - Sassuolo 2-2

Napoli - Genoa 1-1

Bologna - Chievo (domani sera alle 20.30)

La classifica:

Juventus 84

Napoli 64

Inter 57

Milan 52

Atalanta 52

Roma 51

Lazio 49

Torino 49

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Cagliari 36

Sassuolo 36

Parma 34

Genoa 34

Udinese 32

Spal 32

Empoli 28

Bologna 27

Frosinone 23

Chievo 11

Chievo penalizzato di 3 punti