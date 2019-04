Il 2019 è l'anno della Copa America, ma prima ancora dell'ingresso in campo dei giocatori, ha fatto la sua apparizione, attesissimo come sempre, l'album delle figurine Panini, un classico per qualsiasi grande competizione calcistica a livello mondiale.

Quest'anno la Copa America (in programma dal 14 giugno al 7 luglio) si svolgerà in Brasile e nel grande Paese sudamericano il debutto dell'album e delle figurine si è avuta nell'ultima settimana di marzo. Si tratta di una 'opera', così infatti si può definire, raccolta in 56 pagine, che va dalla storia del passato del torneo, il più antico al mondo per nazionali, alle 12 squadre che parteciperanno alla edizione 2019, con giocatori, stadi e curiosità.

Il lancio della nuova edizione dell'album si è avuto con il coinvolgimento dei grandi mezzi di comunicazione e anche con i grandi quotidiani del Brasile che per un giorno sono usciti assieme all'album della casa editrice italiana. "Ispira il fatto di sapere che questa competizione è una di quelle che maggiormente emoziona i fan del Brasile - ha spiegato José Eduardo Martins, presidente della Panini Brasil - i collezionisti non vedevano l'ora di poter cominciare la loro raccolta di figurine e il nostro obiettivo è quello di offrire divertimento e integrazione tra genitori, figli, nonni, bambini e amici".

Ovviamente, con una uscita a tre mesi dall'inizio della Copa America e con le convocazioni ancora lontana dall'essere effettuate, non tutti i giocatori presenti parteciperanno alla competizione. "Ma la scelta dei giocatori inseriti nell'album - ha voluto sottolineare la CBF, la federazione calcio del Brasile - è solo ed esclusivamente della Panini. Il colloquio avuto con noi ha riguardato solamente l'uso dei nostri loghi".

Ma ciò non toglie che anche se i convocati delle 12 nazionali e quelli della Panini non coincideranno totalmente, rimane la collezione un momento che ancora oggi è atteso da tutti gli appassionati di calcio. La Panini, fondata 57 anni fa a Modena, ha uno stabilimento anche in Brasile, oltre a filiali in diverse Paesi del mondo, oltre all'Europa, tra gli altri ci sono Stati Uniti e America Latina.