Pasquetta col vento, almeno nel centro e nel sud dell'Italia. Dalla tarda mattinata annunciati venti forti a "rovinare" la tradizionale scampagnata del Lunedì in Albis per migliaia di gitanti.

Bufera di vento su tutte le regioni del Sud: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Lazio. In più, sul Lazio, il Molise e l'Umbria c'è anche l'allerta gialla per delle possibili, forti precipitazioni.

Nonostante il rischio maltempo, limitato tuttavia solo a metà del paese, secondo Coldiretti quasi un italiano su due non resta in casa oggi. Picnic nel verde e scampagnata fuori porta per oltre il 40 per cento degli abitanti del paese.