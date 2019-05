Pole position per Fabio Quartararo sulla pista di Jerez. Il pilota francese della Petronas Yamaha partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Spagna di MotoGp, dopo aver preceduto il compagno di scuderia Franco Morbidelli e il campione del mondo in carica, l'idolo di casa Marc Marquez su Honda.

In seconda fila Andrea Dovizioso, autore del quarto tempo, davanti a Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Settimo posto per l'altra Ducati di Danilo Petrucci, a completare la terza fila Nakagami e Rins.

Decimo tempo per Bagnaia, poi Lorenzo e Mir. Quinta fila per Valentino Rossi, eliminato clamorosamente nel corso del Q1 e costretto ad accontentarsi del tredicesimo tempo. Incidente per Iannone, che ha rimediato una botta alla caviglia nel corso dell'ultima sessione di prove e non ha preso parte alle qualifiche.