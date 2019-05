L’ultima giornata di campionato sarà adrenalinica non solo per quanto riguarda la corsa salvezza, ma anche per la volata Champions. La Juventus, che celebra l’ottavo scudetto di fila e saluta Allegri e Barzagli, acciuffa l’Atalanta nel finale con Mandzukic dopo il vantaggio orobico griffato Ilicic.

Il Napoli rifila 4 gol all’Inter, che, a questo punto, non potrà permettersi il lusso di steccare l’ultima in casa con l’Empoli. Massima attenzione per respingere l’assalto del Milan, che, a fatica, ha superato 2-0 il già retrocesso Frosinone (decisivo Donnarumma che sullo 0-0 ha parato un rigore a Ciano).

LA CLASSIFICA:

Juventus 90 punti; Napoli 79; Inter e Atalanta 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 58; Sampdoria 50; Sassuolo 43; Spal 42; Cagliari 41; Parma 41; Fiorentina, Bologna e Udinese 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 24; Chievo 16 (-3)