Lewis Hamilton re del Principato. Il pilota della Mercedes, scattato dalla pole position, si è aggiudicato il Gp di Montecarlo, sesta prova del mondiale di Formula 1, tagliando il traguardo davanti alla Red Bull di Max Verstappen, retrocesso poi in quarta posizione a causa di una penalizzazione di 5 secondi per il sorpasso in pit-lane ai danni della Mercedes di Valtteri Bottas, giunto a sua volta terzo. Seconda si è dunque piazzata la Ferrari di Sebastian Vettel. Per il campione del mondo della Mercedes si tratta della quarta vittoria stagionale.

IL RITIRO DI LECLEC

Da segnalare il ritiro dell'altra Ferrari, guidata da Charles Leclerc. Sulla pista di casa, il pilota monegasco - che scattava dalla 15/a posizione - è stato costretto a rientrare ai box a causa dei danni subiti dalla sua monoposto dopo la collisione con la Renault di Nico Hulkenberg. Leclec, in rimonta dalla retrovie, ha forzato il sorpasso, chiudendo la curva in anticipo, e si è scontrato.