Cesti di frutta, vasi di fiori, nature morte indagate fino ai minimi particolari. Sono i soggetti di Luciano Ventrone, protagonisti della mostra “Il limite del Vero” che si è aperta a Montreal. Fino al 20 luglio le opere dell’artista, definito da Federico Zeri il “Caravaggio del ventesimo secolo” saranno in mostra alla galleria Han Art, grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura.

Dagli esordi come pittore figurativo classico alle sperimentazioni geometriche, passando per l’informale e l’arte programmata, questo percorso espositivo, indaga la lunga carriera di Luciano Ventrone, fino ad arrivare alle nature morte che lo hanno reso famoso in Italia e in tutto il mondo. Molte opere vengono esposte al pubblico per la prima volta,

Ventrone è nato a Roma nel 1942. Nel 1983 Federico Zeri gli suggerisce di affrontare il tema delle nature morte. È qui che inizia la sua lunga, e ancora non completa, ricerca sui vari aspetti della natura, di cui cattura particolari sempre più dettagliati e quasi invisibili a “occhi bombardati da milioni di immagini”, quali sono quelli degli uomini della nostra epoca.