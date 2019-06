Rino Barillari presto a Venezia dal suo grande amico Mattia Carlin. "Caro Mattia ti voglio bene e per te voglio venire a Venezia perchè amo il tuo stile e la tua gentilezza", le parole utilizzate nel corso di una telefonata. Dopo aver raccontato della mostra al Vice Presidente dei Consoli Onorari in Italia (Ucoi) Barillari sarà a brevissimo a Venezia e certamente non mancherà il 3 settembre, ma questa è una sorpresa che il dott. Mattia Carlin per ora vuole tenere celata.

Inaugurata a Castel Romano Designer Outler la mostra "Rino Barillari - 40 scatti della mia Dolce Vita” curata dalla giornalista Antonella Piperno e in cartellone fino al 31 agosto. Rino Barillari ha raccontato al folto pubblico di quell’incredibile tempo in cui non esistevano i telefonini e i divi lo erano per davvero, raccontando aneddoti e curiosità dei suoi 60 anni di carriera.

Era l'epoca dei tubini, dei raffinati tre giri di perle, dei foulard. Erano i tempi, molto romani e molto glamour, della Hollywood sul Tevere, di Audrey Hepburn, Ava Gardner, Grace Kelly e di dive del cinema nostrano come Sophia Loren, Monica Vitti, Claudia Cardinale che tentate dallo shopping impreziosivano via Condotti, Piazza di Spagna, via Veneto e Piazza del Popolo.