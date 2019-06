E' grande Italia nel tennis sull'erba di Stoccarda. Matteo Berrettini si è aggiudicato il torneo (Atp 250) superando in finale il baby-prodigio canadese Felix Auger-Aliassime (18 anni e numero 21 delle classifiche Atp), per 6-4, 7-6.

TERZO SUCCESSO IN CARRIERA

Per il 23enne tennista romano, attualmente numero 30 al mondo, si tratta del terzo successo in carriera, il primo sull'erba (nonché il secondo in questa stagione). L'anno scorso si era, infatti, imposto a Gstaad e quest'anno a Budapest.

BALZO FINO AL 22 IN CLASSIFICA

Berrettini, che ha trionfato a Stoccarda senza perdere nemmeno un set, grazie proprio al successo sull'erba tedesca, da domani salirà al numero 22 del ranking.