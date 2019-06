Nicola Zingaretti presenta i componenti della sua segreteria e lo fa a sorpresa sabato, nonostante avesse tempo fino a martedì prossimo. Tra i nomi non compare nessuna figura riconducibile all’ex segretario Matteo Renzi o a Luca Lotti. Anche se da fonti del partito si sottolinea che tale decisione non sia stata influenzata dalle ultime vicende legate all’affaire procure-Csm, c’è un evidente segnale in questo senso.

Ecco Il comunicato del Pd:

Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, rende nota la composizione della nuova segreteria e degli incarichi di lavoro:

ANDREA MARTELLA Coordinatore (laureato in Lettere e filosofia, ha ricoperto vari incarichi politici ed amministrativi a Venezia e nel Veneto, oltre ad una esperienza in Parlamento dove si è occupato di politiche economiche e attività produttive).

ENZO AMENDOLA Esteri e Cooperazione internazionale (Già sottosegretario agli Affari esteri, da sempre impegnato sui temi della cooperazione internazionale e della politica estera).

CHIARA BRAGA Agenda 2030/Sostenibilità (urbanista, deputata della Repubblica italiana, già Presidente della Commissione Ecomafie e attualmente capogruppo in commissione Ambiente alla Camera dei Deputati)

PIETRO BUSSOLATI Imprese, professioni (è stato segretario provinciale del Pd di Milano e attualmente è consigliere regionale in Lombardia. Una laurea in Economia ed un master in Gestione dei Servizi Pubblici Locali alla Bocconi, ha lavorato nel settore dell’energia)

ANDREA GIORGIS Riforme istituzionali (professore ordinario di diritto costituzionale a Torino, ex consigliere comunale a Torino, deputato della Repubblica)

MARIA LUISA GNECCHI Welfare (già vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, poi deputata, esperienza nella Cgil di cui è stata segretario generale del pubblico impiego e poi segretario confederale)

ROBERTO MORASSUT Infrastrutture, Aree Urbane (periferie laureato in Lettere, dirigente di partito, assessore all’urbanistica del Comune di Roma, da Parlamentare della Repubblica italiana si è occupato di riforma della legislazione urbanistica e del sistema previdenziale)

NICOLA ODDATI Mezzogiorno (laureato in scienze economiche, dirigente giovanile di partito e in passato assessore comunale a Napoli).

ROBERTA PINOTTI Politiche della sicurezza (ex Ministro della Difesa, laureata in lettere moderne, esperienza politica e amministrativa, senatrice della Repubblica italiana).

GIUSEPPE PROVENZANO Politiche del Lavoro (economista, Laureato e dottorato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è vice direttore dello Svimez. Si occupa di Mezzogiorno, e in particolare di politiche di coesione).

MARINA SERENI Enti locali/Autonomie (Esperienza politica nel consiglio regionale dell’Umbria, dove ha ricoperto anche la carica di assessore regionale, e poi in Parlamento dove è stata tra l’altro Vicepresidente della Camera dei Deputati).

CAMILLA SGAMBATO Scuola (laureata in giurisprudenza, insegnante, già deputata dopo un’esperienza amministrativa).

STEFANO VACCARI Organizzazione (già Sindaco di Nonantola in provincia di Modena, assessore provinciale e senatore in commissione ambiente. Attualmente responsabile relazioni esterne di un’azienda privata).

ANTONELLA VINCENTI Pubblica amministrazione (laureata in economia e commercio, esperta di contabilità, normativa anticorruzione, semplificazione fiscale, bilancio pubblico, coordinatrice conferenza donne della Puglia del Pd).

RITA VISINI Terzo settore/Associazionismo (laureata in scienze politiche, lavora presso il centro nazionale trapianti, ha ricoperto incarichi nazionali per l’Associazione Cattolica Italiana ed è stata Assessore regionale alle Politiche sociali del Lazio).

Partecipano alla segreteria per funzione:

- Paolo Gentiloni, Presidente del PD

- Andrea Orlando, Vice Segretario Vicario

- Paola De Micheli, Vicesegretaria

- Gianni Cuperlo, Fondazione Nazionale

- Responsabile Donne del PD che verrà eletta dalla Conferenza Nazionale delle donne

- I Capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

- Il tesoriere Luigi Zanda.

- Rappresentante dei Giovani Democratici.

È istituito il Dipartimento Economia e Sviluppo diretto da Antonio Misiani. Nei prossimi giorni verranno affidati gli incarichi dei nuovi Responsabili dei Dipartimenti. Si avvia inoltre la costituzione di "Forum Aperti" alla partecipazione di personalità e rappresentanti del mondo dell’associazionismo, del volontariato, delle imprese, delle forze sindacali e degli amministratori, delle professioni. Coordinatore: Marco Furfaro I primi tre Forum saranno presieduti e coordinati da: - Giorggio Gori: Forum Amministratori Centrosinistra - Alessandra Bailo Modesti: Forum Sostenibilità Ambientale e sviluppo - Elisabetta Nigris: Forum Conoscenza Il segretario ha chiesto a Maurizio Martina di presiedere una Commissione sulla riforma dello Statuto e del Partito. Marco Miccoli capo della segreteria politica del segretario. È stato affidato l’incarico di responsabile dell’ufficio stampa del Partito Democratico a Luigi Telesca.