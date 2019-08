Il Componente per la promozione del Made in Italy e della gastronomia del CTIM, Cav. e Chef Filippo Frattaroli nominato Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo. Con grande soddisfazione riceviamo la notizia che il Cav Filippo Frattaroli, Sulmonese trapiantato a Boston ha ricevuto dalla Presidenza del consiglio regionale Abruzzese, meritatamente, l’onorificenza di Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo.

Questa è un altro riconoscimento che riceve l’amico Filippo, il quale si è sempre distinto in opere di beneficenza, verso il sociale e per la comunità. Un anello di collegamento importante, un punto di riferimento non solo per l’alta gastronomia, ma per quello che lega l’Abruzzo a Boston, e con lo Stato del Massachusetts, grazie proprio alle sue varie attività. A nome mio personale e di tutto il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, le più vivissime congratulazioni, al neo Ambasciatore d’Abruzzo Filippo Frattaroli.

Vincenzo Arcobelli, Presidente del CTIM Cons. CGIE in USA Twitter@VinceArcobell