Paura in Toscana, dove oggi (domenica 25 agosto), si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in provincia di Firenze. Come rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato a tre chilometri a sud di Montelupo Fiorentino, non lontano da Empoli e dal capoluogo toscano.

Il terremoto ha causato un tam tam sui social, con tantissimi utenti che hanno scritto di aver sentito la terra tremare.