Juventus-Napoli è già iniziata. Il big match della seconda giornata del campionato di serie A (insieme al derby di Roma) ha avuto un prologo sul web, dopo non si contano i messaggi preoccupati e indignati dei sostenitori del Napoli.

Il motivo? La designazione dell'arbitro: Orsato di Schio. Sarà il fischietto veneto a dirigere la supersfida tra gli uomini di Sarri (la cui presenza in panchina è ancora in forse per la polmonite) e di Ancelotti.

Già, proprio Orsato: il fischietto che non diede il secondo giallo a Pjanic nella sfida tra l'Inter e i bianconeri, decisiva per lo scudetto 2018. La Juventus, con un uomo in più per 70 e più minuti, vinse poi 3-2 quella gara e distanziò il Napoli, che una settimana prima l'aveva umiliata allo Stadium e che poi avrebbe perso a Firenze.

Furono aspre le critiche a Orsato per quella direzione controversa. Alcuni giornali veneti scrissero addirittura di minacce di morte al direttore di gara e alla sua famiglia. Oggi proprio Orsato è stato chiamato in causa per il big match.

Che segue di alcuni giorni le polemiche roventi su Mertens e il suo tuffo a Firenze, con i sostenitori bianconeri diventati improvvisamente giustizialisti e i vertici arbitrali, da Nicchi e Rizzoli, insolitamente pronti ad ammettere l'errore del Franchi. "Ecco il primo provvedimento per rimediare", è la vox populi del popolo partenopeo su internet. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.