La scienza che fa ridere...sorride al Belpaese. L'Italia, infatti, si aggiudica l'Ig Nobel 2019 per la Medicina per "aver fornito - recita la motivazione - l'evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia".

UN PREMIO PER LA SCIENZA

L'Ig Nobles è organizzato dalla rivista Annals of Improbable Research e dall'Università di Harvard per premiare le ricerche che fanno "ridere ma anche riflettere".

TRE GLI ARTICOLI VINCITORI

Tre gli articoli che si sono aggiudicati l'ambito riconoscimento: sono stati pubblicati su riviste internazionali da epidemiologi di primo piano, rappresentati da Silvano Gallus, di Istituto Mario Negri di Milano e Università di Maastricht.