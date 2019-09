Egregi Signori, sono un cittadino italiano che vuole conoscere l'origine del suo cognome, la regione o la città in cui ha avuto origine. Grazie per l'attenzione, grazie infinite. Alvaro Galleno

Gentile Alvaro,

purtroppo con le poche parole che mi scrive non è possibile determinare la regione o la città da cui ha avuto origine il suo cognome. Tuttavia per lei sarebbe facile una ricerca in loco visto che il cognome è raro e diffuso in pochissimi comuni. È necessario però sapere da dove vengono i suoi avi o meglio avere qualche dato di origine, poi con riscontri è probabile che si possa risalire al suo antenato che è giunto in Uruguay. Il suo cognome potrebbe derivare dal nome latino di origine greca Gallenus, diversa grafia del nome Galenus.

Come è possibile una derivazione dai toponimi Gallena (LU) e Galleno (PI). C’è da ricordare Gàlleno (Gàlleno) che è una frazione del comune di Corteno Golgi, in alta Val Camonica, in provincia di Brescia. Galleno, molto raro, sembrerebbe dell'area di La Spezia. In Italia ci sono solo 21 famiglie Galleno diffuse in 12 comuni, sparsi nelle seguenti regioni: 17 in Liguria, 2 in Lombardia, 1 in Emilia Romagna e in Toscana. Negli elenchi dei cittadini italiani giunti negli Stati Uniti d’America conservati ad Ellis Island, troviamo ben 50 Galleno giunti negli USA dal 1920. Pier Felice degli Uberti Presidente Istituto Araldico Genealogico Italiano