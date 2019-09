Buongiorno, vorrei conoscere le origini del mio cognome: Gretter. Grazie

---------------------------

Buongiorno Signor Gretter,

il significato del suo cognome potrebbe derivare da un soprannome attribuito ad un remoto antenato che non era generoso nel comportamento ed è rimasto come cognome alla discendenza, oppure a toponimi, ovvero quartieri di paesi o piccole tenute. Gretter in Italia è diffuso in 16 comuni con 92 famiglie sparse nelle seguenti regioni: 75 in Trentino Alto Adige, 9 in Piemonte, 3 in Lombardia, ed una in Puglia, Campania, Sardegna, Veneto, Umbria.

La famiglia Gretter aveva diritto a far uso di stemma come fu confermato da diversi imperatori del Sacro Romano Impero. Fra i personaggi famosi troviamo Lystra Gretter, una delle prime diplomate per la scuola dell’infanzia nel 1888. Di rilievo la scrittrice Luisa Gretter Adamoli, che pubblica interessanti romanzi dedicate a vicende storiche nel quotidiano come "Qualcosa da raccontare. Stella Rossa, Angelo Bianco. Una grande famiglia trentina nelle vicende del secolo breve", "Tre punti di rosso. L'affascinante e misconosciuta vita di Alfonsina Gonzaga Madruzzo", "Anna Gaddo. 55 anni di alta moda. Una vita di stile, uno stile di vita" e "Affinché ognuno sappia".

Fra i caduti della Prima Guerra Mondiale troviamo: Basilio, nato a Trento il 13 giugno 1895 e Rocco nato a Pergine Valsugana Canezza nel 1893. Fra i caduti della Seconda Guerra Mondiale troviamo: Giuseppe nato a Trento il 19 settembre 1919 e Guglielmo nato Pergine Valsugana il 31 gennaio 1907. Nelle liste di Ellis Island relative agli emigranti che hanno lasciato l’Italia per andare negli Stati Uniti d’America, troviamo 36 appartenenti alla famiglia Gretter. Pier Felice degli Uberti Presidente Istituto Araldico Genealogico Italiano