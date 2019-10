Arriva il tecno-rosario. Un modo di pregare ultra tecnologico che si aziona facendo il segno della croce. "Il tutto deve avvenire in maniera non frettolosa ma con una gestualità cadenzata propria del pregare", spiegano gli organizzatori dell'iniziativa 'Click to pray eRosary' presentata ieri in Vaticano. I tempi di esecuzione dunque vanno rigorosamente rispettati o la app non si azionerà. Il costo del tecno-rosario, come fanno sapere gli ideatori, non è bassissimo: è di "99 euro".

Nel cuore del mese missionario straordinario, istituito dal Papa, la Rete Mondiale di Preghiera del Papa ha così lanciato 'Click To Pray eRosary'. "Si tratta di un rosario intelligente con un chiaro obiettivo: pregare per la pace nel mondo. Click To Pray eRosary è un dispositivo interattivo, intelligente che funziona attraverso un'applicazione, e serve per imparare a pregare il rosario. Può essere utilizzato come bracciale e si attiva facendo il segno della croce. È sincronizzato con un'applicazione gratuita con lo stesso nome, che permette di accedere ad un'audioguida, immagini esclusive e contenuti personalizzati sulla preghiera del rosario", spiegano gli ideatori del sacro gadget della Gadget Teck Inc.

"Pensato per raggiungere le frontiere periferiche del mondo digitale dove i giovani si incontrano, 'Click To Pray eRosary' - hanno spiegato gli ideatori del tecno rosario - lavora come pedagogia tecnologica per insegnare ai giovani a pregare il rosario, a pregare per la pace e a contemplare il Vangelo. Il progetto riunisce la tradizione spirituale della Chiesa e gli ultimi progressi del mondo tecnologico".

Il dispositivo è costituito da dieci grani del rosario consecutivi, realizzati con ematite e agata nera, e da una croce intelligente che memorizza tutti i dati tecnologici connessi all'applicazione. Una volta attivato, l'utente ha la possibilità di scegliere se pregare il rosario standard (tradizionale), oppure un rosario contemplativo e diversi tipi di rosari tematici che saranno aggiornati ogni anno. Una volta che l'utente inizia a pregare, il rosario intelligente mostra la sua progressione mentre avanza sui diversi misteri e tiene traccia di ogni rosario pregato.