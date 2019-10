Sarà Neri Marcorè ad inaugurare a Lisbona la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Il recital in scena nella capitale portoghese, grazie all'impegno dell'Istituto Italiano di Cultura, è “IL SIGNOR G – un omaggio a Giorgio Gaber” in cui Marcorè recita e canta accompagnato da Domenico Mariorenzi, polistrumentista che quasi sempre partecipa ai suoi concerti.

Lo spettacolo vuole essere un’esplorazione nel beffardo, paradossale, buffonesco mondo del Signor G, uomo comune che si interroga, comicamente impotente, sul senso della propria vita, sempre sfiorata dal pericolo dell’imbecillità e del qualunquismo. Da qui la scelta di interpretare alcuni brani teatrali come Il sogno in due tempi o La paura, e canzoni come L’odore, Le elezioni, La pressione bassa, Al bar Casablanca. Ma l’uomo Gaber era anche capace di raccontare sentimenti di grande profondità, con canzoni che sono autentiche poesie come L’illogica allegria e Il dilemma, che completano questo omaggio al Signor G.