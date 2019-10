Carissimi amici di Gente d'Italia, vi ringraziamo moltissimo per avere pubblicato la vostra ricerca sul cognome Turolla in Italia, la patria dei nostri avi. Tante grazie! Mia moglie si chiama Liliana Zanoni e suo nonno si chiamava Tulio Zanoni Carmellini nato a Arco, Parrocchia di Massone, (Trento) il 9/12/1906. Lei vorrebbe conoscere l'origine del cognome Zanoni e sua araldica. Grazie fratelli!!!

Buongiorno, penso che siate a conoscenza che il padre di Tullio Zanoni Carmellini era Giuseppe e la madre Anna Carmellini, e aveva sposato Pierina Bertoldi che era figlia di Giovanni Bertoldi ed Ermellina Tomasi. Il cognome Zanoni deriva da Zanni, ovvero da variazioni dialettali e da modificazioni ipocoristiche del nome Johannes, Johanni, in volgare Gianni, Giani, Zani, Zano ed infine per epitesi Zanoni.

Il cognome Zanoni è presente nel nord Italia con maggiore concentrazione in Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. Come presenza ci sono circa 2226 famiglie Zanoni in Italia, sparse in 686 comuni, e nelle regioni, così divise: 1013 in Lombardia, 498 in Veneto, 268 in Trentino Alto Adige, 216 in Emilia-Romagna, 88 in Piemonte, 44 nel Lazio e in Liguria, 19 in Friuli Venezia Giulia, 13 in Toscana, 7 in Abruzzo, 6 in Valle d'Aosta, 3 in Calabria, 3 in Puglia, 2 in Sardegna e 1 in Umbria e Campania.

Fra le famiglie storiche ricordiamo un’antica e nobile famiglia, originaria della Lombardia. Numerosi personaggi di tale cognome si trovano di sovente menzionati nei documenti notarili fin dal XIV secolo, dai quali appare che erano di condizione nobile. Annovera questa casata molti personaggi di elevate virtù, tra i quali ricordiamo nel XVII secolo, Jacopo, famoso botanico e scrittore; Antonio, scienziato ed agronomo; nel XVIII secolo Jacopo Bartolomeo archeologo di fama internazionale; Petrii Antonii, abate, scrittore e poeta venuto a Cervia nel 1773, autore del poema "De Salinis Cerviensibus".

Il commendator Giovanni Battista di Crollalanza riporta la blasonatura di questa famiglia nei volumi del suo Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane.

Pier Felice degli Uberti

Presidente Istituto Araldico Genealogico Italiano