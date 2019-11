Addio alla plastica in montagna. Da subito. In Trentino Alto Adige ci provano. Sin dall'inizio della nuova stagione invernale, già entrata nel vivo con le prime nevicate, in tutto il comprensorio sciistico della Val di Pejo non sarà consentito l'uso di materiali che danneggiano l'ambiente.

Vietati, dunque, bicchieri di plastica, stoviglie, piatti, ma anche cannucce monouso, bottiglie, contenitori in tutti i rifugi della valle. Già studiate soluzioni alternative, nel rispetto della natura.

Si tratta di un progetto ambizioso e mai tentato al mondo, in cui per la prima volta si cimenta un'istituzione italiana, il piccolo comprensorio montano di un gioiello incastonato tra le Alpi.