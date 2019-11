L'accordo commerciale UE-Giappone ha fatto bene all'export agroalimentare italiano: l'accordo in vigore dal 1° febbraio scorso ha fatto volare l'export del Made in Italy alimentare dell'80% a 1,12 miliardi nel periodo febbraio-agosto e, nello stesso lasso di tempo, le esportazioni di prodotti agricoli sono balzate del 18%.

E' quanto segnala Confagricoltura sulla base dei dati sull'interscambio, elaborati dall'Istituto per il commercio estero (ICE). "I dati dimostrano, ancora una volta, che gli accordi commerciali bilaterali della UE sono di fondamentale importanza per il sistema agroalimentare italiano, tenuto conto della perdurante stagnazione dei consumi interni", ha commentato il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

"In qualità di Policy Advisor della Fondazione Italia Giappone sono lieto che l'accordo UE- Giappone favorisca positivamente gli scambi commerciali, in un settore come l'agroalimentare in cui l'Italia è famosa in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti" ha dichiarato Mattia Carlin.