Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, in collaborazione con RO.ME - Museum Exhibition, presenta la prima edizione di “Italia in mostra”, il concorso di idee finalizzato all’acquisizione di progetti di mostre incentrate sulla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, da presentare all’estero presso la rete degli Istituti Italiani di Cultura.

Il bando è stato presentato nella cornice della seconda edizione di RO.ME – Museum Exhibition (https://romemuseumexhibition.com), fiera internazionale dedicata ai musei, luoghi e le destinazioni culturali.

“Italia In Mostra”, che s’inscrive nel piano di promozione integrata dell’Italia “VivereALLitaliana”, intende favorire e promuovere la creazione di progetti inediti di mostre sulla cultura e il patrimonio italiano nella sua accezione più ampia. Il concorso, infatti, è articolato in due sezioni: la prima è legata alla valorizzazione di uno o più aspetti del patrimonio materiale culturale italiano, nell’ambito delle tradizionali arti visive e dell’architettura (arti figurative, scultura, fotografia, pittura, ceramica, etc.); la seconda, è incentrata sulla valorizzazione del patrimonio immateriale dell’Italia, con riferimento alla storia, alla lingua, alle innovazioni, alla scienza, al cinema, alla gastronomia e alle tradizioni popolari.

Ai vincitori di ciascuna sezione sarà riconosciuto un premio pari a 10.000 euro; i due progetti di mostre selezionati saranno realizzati e inseriti in un programma di circuitazione che toccherà più tappe presso la Rete degli Istituti Italiani di Cultura, a partire dal 2021.

"Il patrimonio culturale è una componente fondamentale del vivere all’italiana" ha dichiarato Roberto Vellano, Direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua Italiana, in occasione dell’inaugurazione di RO.ME Museum Exhibition - “Con questa iniziativa ci siamo posti un duplice obiettivo: da un lato, vogliamo stimolare la creatività e la progettualità di tutti coloro che operano nel settore culturale e museale, incoraggiandone la collaborazione secondo un modello di rete nell'ideazione di nuovi progetti espositivi; dall’altro, miriamo a creare un collegamento sempre più stretto tra le istituzioni e gli operatori del settore museale con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Lavoriamo tutti con uno stesso obiettivo: tutelare e valorizzare il nostro ricchissimo patrimonio culturale in Italia e all’estero”.

Potranno partecipare al bando soggetti singoli o associati quali musei, enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, fondazioni, imprese ed associazioni di imprese (incluse le imprese cooperative), nonché comitati formalmente costituiti e associazioni culturali non profit.

La scadenza per l’invio dei progetti è il 28 febbraio 2020