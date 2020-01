Un anno di sport. Il 2020 è un anno denso di appuntamenti di grande prestigio, il principale in piena estate, tra luglio e agosto, quando a Tokyo andrà in scena la 32ma edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. Vediamo mese per mese quali sono gli eventi da non perdere, con tutti gli appuntamenti da segnare col circoletto rosso sul calendario.

Gennaio: dal 9 al 22 a Losanna è in programma l'Olimpiade invernale giovanile, dal 20 e fino al 2 febbraio a Melbourne gli Australiano Open, primo torneo del Grande Slam di tennis.

Febbraio: dall'1 e fino al 14 marzo sono in programma gli incontri del Sei Nazioni di rugby, con l'Italia in campo. Il 2 è invece fissato il Super Bowl della NFL, mentre dal 16 al 20 le final eight della Coppa Italia di basket.

Marzo: dall'8 col Gp del Qatar e fino al 15 novembre spazio al motomondiale, mentre dal 15 (in Australia) e fino al 29 novembre va in scena il mondiale di Formula 1. Dal 13 al 15 a Nanchino, in Cina, sono in programma i mondiali indoor di atletica leggera, mentre dal 18 al 22 spazio alle Finals, atto conclusivo della Coppa del Mondo di sci. Il 21, poi, al via la stagione del grande ciclismo con la Milano-Sanremo.

Aprile: il 5 c'è un'altra grande classica di ciclismo, il Giro delle Fiandre, seguita il 12 dalla Parigi-Roubaix, il 19 dalla Amstel Gold Race, il 22 dalla Freccia-Vallone e il 26 dalla Liegi-Bastogne-Liegi. Dal 9 al 12 spazio invece all'Augusta Masters di golf.

Maggio: dal 4 al 17 sono in programma gli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico di Roma, dal 9 al 31 il Giro d'Italia di ciclismo. Dall'11 al 24, a Budapest, sono di scena gli Europei di nuoto, mentre il 13 a Roma si assegna la Coppa Italia di calcio. Dal 14 al 17 si svolgono i Pga Championship di golf, dal 22 al 24 la Final Four di Eurolega di basket. Sempre il 24 si chiude la serie A e in quello stesso giorno comincia il Roland Garros di tennis, che si conclude il 7 giugno. Il 27 si gioca la finale di Europa League, il 30 della Champions.

Giugno: dal 12 e fino al 12 luglio spazio agli Europei di calcio, ma nello stesso arco temporale si gioca anche la Coppa America. Dal 16 al 21 ci sono gli Europei di scherma, dal 18 al 21 gli Us Open di golf. Dal 27 e fino al 19 luglio si corre il Tour de France, il 29 inizia Wimbledon (finale il 12 luglio).

Luglio: dal 16 al 19 è in programma The Open Championship di golf, dal 24 e fino al 9 agosto l'Olimpiade di Tokyo.

Agosto: dal 14 e fino al 6 settembre si corre la Vuelta Espana, dal 16 al 23 ci sono i Mondiali di canottaggio. Dal 25 e fino al 6 settembre è tempo di Paralimpiadi in Giappone, dal 26 al 30 ci sono gli Europei di atletica a Parigi. Il 31 comincia l'ultimo torneo dello Slam di tennis, gli Us Open, con finale in programma il 13 settembre. Ancora da stabilire, invece, la data d'inizio della serie A 2020-21 di calcio.

Settembre: dal 20 al 27 spazio ai Mondiali di ciclismo di Aigle-Martigny, in Svizzera, mentre dal 25 al 27 c'è la Ryder Cup di golf.

Ottobre: dall'8 all'11 ci sono gli Italian Open di golf, il 10 l'ultima grande classica di ciclismo, il Giro di Lombardia.

Novembre: dal 15 al 22, a Torino, ci sono le Atp Finals di tennis, seguite dal 23 al 29 dalle finali di Coppa Davis.

Dicembre: dal 15 al 20 ci sono i Mondiali di nuoto in vasca corta, sempre a dicembre ma con date da definire i mondiali per club di calcio.