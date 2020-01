Dopo gli anticipi di ieri, che hanno visto il colpaccio del Milan di Ibrahimovic (gol per lui) a Cagliari, lo spettacolare pari di San Siro tra l'Atalanta di Gasperini e l'Inter di Conte e, infine, la decima vittoria consecutiva della Lazio di Inzaghi (questa volta contro il Napoli "tradito" da una papera del portiere Ospina), oggi si sono disputate altre quattro gare della 12esima ed ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A.

LE GARE DI OGGI

La Sampdoria ha letteralmente asfaltato il Brescia (che era passato in vantaggio dopo 12 minuti), imponendosi per 5-1 (Quagliarella ha segnato una doppietta). Al "Franchi", dove la Fiorentina ospitava la Spal, la formazione viola è tornata al successo grazie ad un gol, nel finale, di Pezzella. Nella gara amarcord del "Grande Torino" tra i granata di Mazzarri, ex squadra di Mihajlovic (ancora amatissimo all'ombra della Mole) e l'attuale formazione del tecnico serbo (il Bologna), l'hanno spuntata, di misura, i sabaudi grazie alla rete di Berenguer. Nell'anticipo dell'ora di pranzo, la sorprendente Udinese ha inanellato la terza vittoria consecutiva superando il Sassuolo per 3-0.

I risultati della 19esima giornata di Serie A:

Cagliari-Milan 0-2 (46' Leao, 64' Ibrahimovic) giocata ieri

Lazio-Napoli 1-0 (81' Immobile) giocata ieri

Inter-Atalanta 1-1 (4' Lautaro Martinez, 75' Gosens) giocata ieri

Udinese-Sassuolo 3-0 (14' Okaka, 68' Sema, 91' De Paul).

Fiorentina-Spal 1-0 (82' Pezzella).

Sampdoria-Brescia 5-1 (12' Chancellor, 34' Linetty, 48' Jankto, 69' Quagliarella, 77' Caprari, 92' Quagliarella).

Torino-Bologna 1-0 (11' Berenguer).

Verona-Genoa ore 18.

Roma-Juventus ore 20.45.

Parma-Lecce domani ore 20.45

La classifica della Serie A:

Inter 46,

Juventus 45*,

Lazio 42*,

Roma*, Atalanta 35,

Cagliari 29,

Torino 27,

Parma*, Milan 25,

Napoli, Udinese 24,

Bologna 23,

Verona** 22,

Fiorentina 21,

Sassuolo, Sampdoria 19,

Lecce* 15,

Genoa*, Brescia, 14.

* una partita in meno

** due partite in meno