Bloccata l'approvazione del referendum targato "Lega" - proposto da Friuli, Lombardia, Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata - per l'abrogazione delle norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e la trasformazione del sistema in un maggioritario puro. La Corte Costituzionale lo ha dichiarato "eccessivamente manipolativo".

SALVINI FURIOSO, DI MAIO: "PROVVEDIMENTO GIUSTO", ZINGARETTI: "CADUTO ALTRO BLUFF DI SALVINI" Il leader del Carroccio non si risparmia, furioso a seguito dell'annuncio: "È il ritorno alla preistoria" - avrebbe affermato - "PD e M5S sono attaccati alle poltrone e in Italia il volere del popolo non conta niente". Di Maio invece ritiene giusto il provvedimento di bocciatura: "Così tutti gli italiani possono essere rappresentati in Parlamento". Zingaretti invece 'cinguetta' su Twitter: "Caduto un altro bluff di Salvini, ora pensiamo a cambiare davvero l'Italia".