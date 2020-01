In Italia le imprese bio sono soprattutto al Sud. Lo dice l'elaborazione di Unioncamere e Infocamere sulla base dei dati forniti dai registri delle imprese delle Camere di Commercio italiane.

Sono sessantamila, in totale, le imprese nazionali biocertificate, il 52 per cento delle quali concentrato nel Meridione. In Campania, Calabria e Sicilia, in particolare, è racchiuso un terzo delle imprese bio nazionali.

Al vertice della graduatoria ci sono le province calabresi di Crotone e Vibo Valentia, quindi Matera, Rieti e Reggio Calabria, anche se la città dove è concentrato il maggior numero di attività è Bari.