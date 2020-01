L’Associazione Mondo Internazionale, con sede a Gallarate, Lombardia, nasce nel 2017 con l’obiettivo di costruire un futuro brillante per le giovani generazioni sia a livello nazionale che internazionale. Essa si fonda sui valori di internazionalizzazione, multidisciplinarietà, multiculturalità, realizzazione personale, innovazione e, soprattutto, cooperazione. La sua maturazione come realtà internazionale, data dalla presenza di associati in molteplici paesi ed in seguito alla recente apertura di ulteriori associazioni indipendenti in Africa - Cameroon, Nigeria e Costa d’Avorio - è testimone della volontà di costruire ponti tra culture e società. In virtù di tale obiettivo, con sommo piacere, l’Associazione Mondo Internazionale comunica che è stato nominato Vice – Presidente Onorario di Mondo Internazionale

il Dott. Mattia Carlin, Advisory della Fondazione Italia Giappone con sede presso la Farnesina, Vice – Presidente dell’Unione Consoli Onorari in Italia – UCOI e dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, nonché con esperienza ventennale nell’ambito dello scouting e business aziendale, quale riconoscimento della Sua eccellenza nel settore della diplomazia pubblica e culturale, in particolare a supporto delle attività dei giovani, dell’innovazione e dell’arte in Italia e nel mondo. La qualifica di Vice – Presidente Onorario gli conferisce la delega di rappresentanza dell’Associazione presso le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati, in Italia e all’estero, avviando una nuova importante fase per Mondo Internazionale. Un’occasione per tessere nuovi legami nazionali ed internazionali a sostegno delle attività di pubblico interesse per i giovani e lo sviluppo della diplomazia pubblica e culturale.

«Ringrazio Mondo Internazionale per la stima dimostratami che spero di onorare

concretamente. Stimolando l'essere e il fare dei molti giovani di qualità a misurare le

pulsazioni ritmiche del pianeta ed amplificarne il suono con azioni significative per il bene

del prossimo, salvaguardando le differenze senza cadere mai nell' abisso della vacuità.»

Dott. Mattia Carlin L’Associazione Mondo Internazionale è stata fondata dai Dott. Michele Pavan, Dott. Stefano Sartorio e Dott. Andrea Maria Vassallo, laureati in Relazioni Internazionali – curriculum Diplomazia ed Organizzazioni Internazionali. Il Dott. Pavan è specializzato in sicurezza internazionale, in particolare per quanto concerne la prevenzione delle crisi in Africa e Medio Oriente nel settore diplomatico e difesa. Il Dott. Sartorio, invece, è specializzato in storia, società e politica estera cinese, in particolare nei rapporti con l’Unione Europea e in tema di Cyber sicurezza. Il Dott. Vassallo è specializzato in sicurezza energetica e relazioni internazionali dell’Europa Orientale. I membri dell’Associazione sono tutti giovani laureandi e neolaureati in diversi settori che spaziano da medicina a relazioni internazionali, passando per giurisprudenza, economia e psicologia. L’Associazione Mondo Internazionale si è organizzata scegliendo una struttura chiara e rigorosa, composta da un Comitato Direttivo ed un Segretariato. Quest’ultimo viene diviso per squadre di Amministrazione: di Relazioni esterne, di Consulenza legale, di Pianificazione Strategica, di Comunicazione, di Logistica, di Risorse Umane e di Tesoreria. A completare l’organigramma sussistono poi due diversi indirizzi di direzione subordinati e in cooperazione alle attività del Segretariato: la Direzione Operativa, composta da un team di Revisione di bozze e di Traduzione ed una Direzione Generale, a cui riferiscono tutti i progetti attivi dell’Associazione. L’Associazione Mondo Internazionale è, altresì, suddivisa operativamente in tre divisioni: Mondo Internazionale Academy, Mondo Internazionale Hub e Mondo Internazionale Company, rispettivamente dedicate alla formazione ed informazione; ricerca ed innovazione; consulenza di internazionalizzazione alle imprese ed enti pubblici e privati. Con questo ulteriore passo, l’Associazione reitera la sua intenzione e convinzione di voler contribuire positivamente allo sviluppo dei giovani e del loro altrettanto positivo impatto nella società, sia essa nazionale che internazionale.

La Direttrice per gli Affari Esterni, Dott.ssa Valentina Foscoli