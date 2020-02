Rientreranno domani, in mattinata (poco dopo le 8), a Pratica Di Mare (dove saranno sottoposti al protocollo sanitario), gli italiani rimasti bloccati a Wuhan in Cina a causa dell'allarme Coronavirus. Il Boeing KC767 dell'Aeronautica militare che dovrà riportarli a casa (si tratta di 65 connazionali di Lazio, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia, Campania e Molise), è atterrato nell'aeroporto internazionale della città da dove si diffusa l'epidemia, intorno alle 23 ora locale (le 16 in Italia). La partenza è prevista per questa sera.

IN QUARANTENA ALLA CECCHIGNOLA

Sull'aereo viaggerà anche il personale sanitario cui toccherà il compito di affrontare eventuali casi sospetti di contagio. Poi, una volta in Italia, i passeggeri saranno messi in quarantena per due settimane a Roma, in una caserma della Cecchignola.

CHI HA SINTOMI SOSPETTI NON SARA' IMBARCATO

Tuttavia, come ci ha tenuto a far sapere il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, Una volta a Wuhan "il personale sanitario effettuerà un primo screening e nel caso di soggetti che presentino sintomi del Coronavirus," questi "saranno sottoposti ad accertamenti più approfonditi e non potranno essere imbarcati su questo volo".