Il sindaco Riccardo Mortandello, e l’advisor della Fondazione Italia Giappone, Mattia Carlin saranno presenti sabato mattina, 22 febbraio, all’inaugurazione della mostra “Bifrost” presso la “Sveca Coffee” di Montegrotto Terme.

MOSTRA

Nella mostra verranno esposte 26 opere in ceramica, appositamente create da 23 artisti giapponesi e due italiani con lo scopo di trasmettere uno spunto di riflessione su quanto l’uomo sia in grado di fare, di giusto e di sbagliato e su quanto possa interferire positivamente o negativamente sul corso della propria vita, fino ad influenzare la vita degli altri.

SCOPO

«Lo scopo della Fondazione Italia Giappone con sede alla Farnesina è di sviluppare e approfondire le relazioni tra Italia e Giappone e del Giappone in Italia, attraverso iniziative in campo culturale, scientifico ed economico. È per questo che assieme al presidente della Fondazione, ambasciatore Umberto Vattani, abbiamo deciso di patrocinare questa mostra in una città come Montegrotto Terme conosciuta e ammirata in tutto il mondo soprattutto per il suo turismo termale. In qualità advisor della fondazione Italia Giappone, e di cittadino veneziano e veneto, essere presente assieme al sindaco all’inaugurazione della mostra è un doppio onore», dichiara Mattia Carlin.