E' ormai emergenza anche in Italia a causa del Coronavirus: 6 i contagiati in Lombardia, anche se l'assessore al Welfare Gallera parla di "250 persone in isolamento a cui faremo il tampone". Ha poi affermato che tutti i pazienti presunti contagiati dal virus "saranno ricoverati all'Ospedale Sacco di Milano".

UN CASO GRAVE Si parlava di "condizioni serie" per il 38enne milanese ricoverato in queste ore e trasferito in terapia intensiva al Sacco, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. L'uomo non è mai stato in Asia ma ha incontrato un amico rientrato, a inizio febbraio, dalla Cina. Il ministero della Salute ha emesso - data l'aggressività del virus - un'ordinanza per l'isolamento in quarantena obbligatorio per chi è entrato in contatto con il caso positivo.