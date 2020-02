E, ora, il coronavirus fa davvero paura in Italia. Dopo la morte del 78enne veneto Adriano Trevisan, è deceduta anche un’altra persona: un'anziana 77enne di Casalpusterlengo. Cresce anche il numero dei contagiati, saliti a 60, di cui la maggior parte in Lombardia (toccata anche Milano) e la restante in Veneto. Ma si registra un caso pure in Piemonte, più precisamente a Torino: si tratta di un quarantenne che lavora nella provincia di Milano, risultato positivo ai test e ora ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia.

LA SECONDA VITTIMA

Da quanto si apprende l'anziana si era recata al pronto soccorso di Codogno, proprio nello stesso momento in cui c’era anche il ‘paziente 1’, ovvero il 38enne di Codogno che ha contratto il virus durante una cena con un amico tornato di recente dalla Cina. La donna sarebbe morta nel suo appartamento.

EMERGENZA

L’Italia risulta il primo Paese del Vecchio Continente per numero di persone che hanno contratto il Covid-19. Il premier Conte ha convocato il Consiglio dei ministri in via straordinario al fine di varare misure speciali per affrontare quella che è ormai un’emergenza nazionale. La missione è arginare e contenere il virus, che rischia di estendersi anche ad altre regione. Intanto diversi Comuni sono ormai in isolamento, con la chiusura totale di scuole, università e negozi.

Arriva il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Sono vicino a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia. Rivolgo un pensiero alle due vittime ed esprimo solidarietà ai loro familiari. Confido che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini”.