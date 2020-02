I luoghi di aggregazione possono essere pericolosi bacini di contagio, ed è per questo che in consiglio dei ministri si è deciso per la sospensione delle attività sportive anche per la Serie A. Rinviati i match in Lombardia e Veneto: Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari si recupereranno più in là, per ora resta la priorità di blindare le città settentrionali per evitare epidemie.