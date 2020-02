Primi casi di coronavirus anche in Toscana e in Sicilia. Tamponi positivi a Firenze e Palermo e carrozzone della sicurezza che entra in funzione anche in due regioni sin qui immuni alla diffusione dell'epidemia. A Firenze è risultato positivo un imprenditore 63enne che ha aziende in Asia, a Palermo una turista bergamasca in vacanza nell'isola.

In Toscana è sotto osservazione anche un altro caso a Pistoia, un informatico di 49 anni appena tornato da Codogno e già in isolamento volontario. Il 63enne, invece, ha contattato ieri pomeriggio i servizi sanitari dopo un attacco febbrile, è stato ricoverato all'ospedale di Santa Maria Nuova e successivamente trasferito nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Santa Maria Annunziata, a Ponte e Niccheri.

La donna positiva a Palermo, invece, è una turista di Bergamo ricoverata all'ospedale Cervello. In quarantena gli amici con cui stava effettuando il viaggio e le persone che sono state a stretto contatto con loro. Il governatore della Sicilia, Musumeci, ha riferito che la donna è stata posta in isolamento e non presenta condizioni di malessere.